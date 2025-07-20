Fethiye Açıklarında Tekne Kurtarıldı

Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında içerisinde 4 kişi bulunan tekne makine arazı yapması sonrası Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından kurtarıldı.
Fethiye önlerinde makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içerisinde 4 kişi bulunan 4 metre boyundaki tekne, Kıyı Emniyet Genel müdürlüğü'ne bağlı TAHLİSİYE-5 botuna yedeklenerek Fethiye Limanı'na emniyetle yanaştırıldı. - MUĞLA
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