Fethiye Açıklarında Yaralı Denizci Kurtarıldı
Fethiye'de özel teknede yaralanan vatandaş, Sahil Güvenlik tarafından tahliye edildi.
Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında seyreden özel teknede yaralanan vatandaş Sahil Güvenlik ekipleri tarafından tıbbi tahliyesi gerçekleştirildi.
Fethiye ilçesi açıklarında seyreden özel teknede yaralanan vatandaş için 112 Acil Çağrı Merkezine yardım çağrısında bulunuldu. Bölgede bulunan Sahil Güvenlik botu tarafından yaralanan vatandaş denizden tahliyesi yapılarak kıyıda bekleyen 112 ambulans ekiplerine teslim etti.
Kaynak: İHA
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