Fethiye Babadağ'da eğitim uçuşunda kayalıklara sert iniş yapan Rus uyruklu şahıs öldü - Son Dakika
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Fethiye Babadağ'da eğitim uçuşunda kayalıklara sert iniş yapan Rus uyruklu şahıs öldü

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Fethiye Babadağ\'da eğitim uçuşunda kayalıklara sert iniş yapan Rus uyruklu şahıs öldü
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Fethiye Babadağ'da eğitim uçuşu için gelen 37 yaşındaki Rus uyruklu şahıs, tekli yamaç paraşütü uçuşu sırasında kayalıklara sert iniş yaparak hayatını kaybetti. Olay yerine sevk edilen UMKE ve JAK ekipleri şahsı kayalık alandan çıkardı; sağlık ekipleri öldüğünü belirledi.

Fethiye'nin dünyaca ünlü yamaç paraşütü merkezi Babadağ'da, eğitim uçuşu gerçekleştirmek için ilçeye gelen 37 yaşındaki Rus uyruklu şahıs, tekli (single) uçuş sırasında kayalıklara sert iniş yapması sonucu hayatını kaybetti.

Olay, saat 10.30 sıralarında Ölüdeniz Mahallesi'nde bulunan Babadağ'ın bin 900 metre pistinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, eğitim uçuşu gerçekleştirmek amacıyla Babadağ'a gelen Aleksandr Kishenet (37), tekli yamaç paraşütü uçuşu sırasında kayalık bölgeye sert iniş yaptı. Kazanın bildirilmesi üzerine bölgeye Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ve Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri sevk edildi. Kayalık alanda bulunan Kishenet, ekiplerin çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Kishenet'in hayatını kaybettiği belirlendi. Olayın ardından cenaze nakil aracı Babadağ'a geldi.

Olayla ilgili inceleme başlatılırken, Kishenet'in cenazesinin yapılacak işlemlerin ardından ilgili birimlere teslim edileceği öğrenildi.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Fethiye Babadağ'da eğitim uçuşunda kayalıklara sert iniş yapan Rus uyruklu şahıs öldü - Son Dakika
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