Fethiye'de kaybolan Hasan Yıldırım'ı bulma çalışmaları devam ediyor

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Fethiye ilçesinde kaybolan Hasan Yıldırım'ı bulmak için başlatılan arama çalışmaları devam ediyor.

Hasan Yıldırım (46) adlı vatandaş, 5 Mayıs'ta evinden ayrıldıktan sonra kendisinden haber alınamamış ve ailesi tarafından kayıp başvurusunda bulunulmuştu. Arama çalışmaları, Yıldırım'ın son olarak görüldüğü Karagözler Mahallesi ile Kayaköy arasındaki ormanlık alanda yoğunlaştırıldı. Bu bölgedeki çalışmalara AFAD, JAK, AKUT, Mahalle Afet Gönüllüleri Acil Müdahale (MAG-AME) ve polis ekipleri katıldı. Ekipler, arama kurtarma köpeği Chery ile kadavra köpeği Sima'nın da yardımıyla Yıldırım'ı bulmak için yoğun bir çaba sarf ediyor. Çalışmalar, kayıp kişinin bulunmasına yönelik umutları artırırken, bölgedeki aramalar titizlikle sürdürülüyor. Hasan Yıldırım'ın bulunması için ekipler, gece gündüz demeden çalışmalarına devam ediyor.

Ailesi ve yakınları ise endişeli bir bekleyiş içinde, Yıldırım'dan gelecek iyi haberi bekliyor. - MUĞLA