Fethiye\'de Kaza: Motosiklet Sürücüsü Hayatını Kaybetti

Muğla'nın Fethiye ilçesinde kaza ihbarına giden trafik polislerinin bulunduğu otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu motosiklet sürücüsü hayatını kaybederken, 2 polis memuru yaralandı.

Kaza, Çatalarık Mahallesi Değirmenbaşı mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, trafik kazası ihbarına giden 2 trafik polisinin bulunduğu otomobil, Muhammet Furkan Baydil idaresindeki 35 BDR 044 plakalı motosikletle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü Baydil ile 2 polis memuru yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Fethiye'deki hastanelere kaldırıldı. Ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Baydil, hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazada yaralanan 2 polis memurunun hastanedeki tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.