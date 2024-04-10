Muğla'nın Fethiye ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.
Olay, Tuzla Mahallesi Cahit Gündüz Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Kavganın büyümesiyle beraber taraflardan birisi silahını çekti. Kavgada taraflardan biri diğerlerinin üzerine ateş açtı. M.K. ve Ö.K. silahtan çıkan kurşunlarla bacağından yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi yönlendirildi. Kısa süre olay yerine gelen sağlık ekipleri yararlılara ilk müdahalelerini yaparak ambulansla hastaneye kaldırdı. Hastaneye kaldırılan kişilerin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Tabanca ve pompalı tüfekle olay yerinden kaçan D.Y. ve N.S. ise polis ekiplerince yakalandı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - MUĞLA
Son Dakika › 3.Sayfa › Fethiye'de Silahlı Kavga: 2 Kişi Yaralandı - Son Dakika
Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinden seyir halinde olan bir otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjdeki bariyerlere çarptı. Kazada otomobil sürücüsü ve yolcu yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları hastaneye kaldırdı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Ankara'nın Mamak ilçesinde bir şarküteri dükkanının cebir ve şiddet yoluyla kendisine teslim edilmesi için iş yeri sahibini tehdit eden şahıs tutuklandı. Ankara Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelileri yakalayarak çökmeye çalıştıkları iş yeri sahibine ait 2 milyon 500 bin TL değerinde 3 adet çeki ele geçirdi. Tutuklanan şahıs cezaevine gönderildi.
Ankara'da bir şarküteri dükkanına gelerek iş yeri sahibini ölümle tehdit eden ve 2 milyon 500 bin lira değerindeki 3 çekini alan E.Ş, 'yağma' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün yürüttüğü çalışmalar sonucunda, şüphelilerin İzmir'den Ankara'ya gelerek gerçekleştirdikleri yağma girişimi engellendi. Şüphelilerden ikisi adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, E.Ş tutuklandı.
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bayramın ilk gününde meydana gelen 3 ayrı trafik kazasında 1 kişi öldü 11 kişi yaralandı. İlk kaza Bakmaç ve Keş Kırsal Mahalleleri arasında meydana geldi. İkinci kaza Siverek-Viranşehir kara yolu 15'inci kilometresinde gerçekleşti. Üçüncü kaza ise Siverek-Karpuzcu Mahallesi yolunda oldu. Her üç kaza ile ilgili inceleme devam ediyor.
Ankara'nın Mamak ilçesinde bir şarküteri dükkanının cebir ve şiddet yoluyla kendisine teslim edilmesi için iş yeri sahibini tehdit eden şahıs tutuklandı. Ankara Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelileri yakalayarak çek ele geçirdi ve adli makamlara sevk etti.
Muğla'nın Fethiye ilçesinde, Tuzla Mahallesi'nde aralarında husumet bulunan iki grup arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada taraflardan biri diğerlerinin üzerine ateş açarak M.K. ve Ö.K.'yi bacaklarından yaraladı. Mermilerden bazıları ise yol kenarındaki elektrik panosuna ve park halindeki otomobile isabet etti. Olayın ihbar edilmesi üzerine sağlık ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi. Yaralılar hastanelere kaldırılırken, polis D.Y. ve N.S'yi olayda kullanılan silahla birlikte yakaladı.
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