Fethiye'de ekiplerin orman yangını ile ilgili mücadelesi sürüyor - Son Dakika
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Fethiye'de ekiplerin orman yangını ile ilgili mücadelesi sürüyor

Fethiye\'de ekiplerin orman yangını ile ilgili mücadelesi sürüyor
23.07.2026 12:31  Güncelleme: 12:33
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Fethiye Göcek'te dün öğlen çıkan ve şiddetli rüzgarla yayılan orman yangınına havadan ve karadan yoğun müdahale devam ediyor. 5 uçak, 14 helikopter, 126 araç ve 417 personel ile söndürme çalışmaları sürerken, yaklaşık 3 bin 200 dönüm alanın yandığı bildirildi.

Fethiye Göcek'te dün öğlen çıkan ve yaklaşık 24 saattir devam eden orman yangınını söndürmek için ekiplerin canla başla mücadelesi devam ediyor. Karadan arazözler ve söndürme işçilerinin yanı sıra gönüllü vatandaşlar ve kurumların mücadele verdiği yangında hava araçları da adeta zamanla yarışarak sortilerini sürdürdü. Hava araçlarının mücadelesi ve yanan alanlar dronla görüntülendi.

Fethiye'nin Göcek Mahallesi'nde öğle saatlerinde çıkan ve şiddetli rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyerek İnlice Mahallesi'ne kadar ulaşan orman yangınına havadan ve karadan yoğun müdahale gerçekleştiriliyor. Yerleşim yerlerini de tehdit eden yangının enerjisi ekiplerin çalışmaları sonucunda büyük oranda düşürülürken, şu ana kadar ekseriya ormanlık alan olmak üzere yaklaşık 3 bin 200 dönüm civarında alanın yandığı öğrenildi.

"5 uçak 14 helikopter, 126 araç ve 417 personel mücadele veriyor"

Yangının başlamasının ardından İl Afet ve Acil Müdahale Planı kapsamında Kriz Koordinasyon Merkezi'nin yönetimi toplanarak planlı bir şekilde söndürme çalışmaları başlatıldı. Olumsuz hava şartları ve arazinin sarp olması nedeniyle hava araçları yangını söndürmek için zamanla yarışıyor. Orman Bölge Müdürlüğü başta olmak üzere AFAD, Jandarma, Emniyet, Büyükşehir Belediyesi, Devlet Su İşleri, MUSKİ ve diğer kurumlarla koordineli şekilde müdahalelerini sürdürüyor.

5 uçak 14 helikopter, 126 araç ve iş makinesi 53 arazöz, 16 su tankeri, 5 ilk müdahale aracı, 18 iş makinesi, 6 TOMA ile söndürme çalışmalarının devam ettiği yangının boyutu gün ağarınca ortaya çıktı. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Fethiye'de ekiplerin orman yangını ile ilgili mücadelesi sürüyor - Son Dakika

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