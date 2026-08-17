Fethiye ve Marmaris'te Yaralılar Tıbbi Tahliye Edildi - Son Dakika
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Fethiye ve Marmaris'te Yaralılar Tıbbi Tahliye Edildi

Fethiye ve Marmaris\'te Yaralılar Tıbbi Tahliye Edildi
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Muğla'da yaralanan iki kişi, Sahil Güvenlik ekiplerince tıbbi tahliye yapılarak ambulansa teslim edildi.

Muğla'nın Fethiye ve Marmaris ilçelerinde özel ve gezi teknesinde yaralanan iki kişi Sahil Güvenlik ekipleri tarafından tıbbi tahliyesi gerçekleştirildi.

Fethiye ilçesi açıklarında seyreden özel teknede ve Marmaris açıklarında seyreden gezi teknesinde yaralanan vatandaşlar için 112 Acil Çağrı Merkezine yardım çağrısında bulunuldu. Bölgede bulunan Sahil Güvenlik botları tarafından yaralanan iki vatandaş kıyıda bekleyen 112 ambulans ekiplerine teslim etti.

Kaynak: İHA

Sahil Güvenlik, Acil Durum, 3. Sayfa, Marmaris, Fethiye, Muğla, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Fethiye ve Marmaris'te Yaralılar Tıbbi Tahliye Edildi - Son Dakika

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