Kırıkkale'de FETÖ'nün faaliyetlerinin deşifresine yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ihraç jandarma astsubay gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüklerince, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen operasyon kapsamında; FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi olmaktan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ihraç jandarma astsubay A.C. yakalandı. Gözaltına alınan hükümlü, emniyetteki işlemlerin ardından tutuklandı. - KIRIKKALE
Son Dakika › 3.Sayfa › FETÖ'cü Jandarma Astsubay Gözaltına Alındı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?