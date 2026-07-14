FETÖ’nün infaz listesinin başındaydı: Turgut Aslan’ın 15 Temmuz mücadelesi - Son Dakika
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FETÖ’nün infaz listesinin başındaydı: Turgut Aslan’ın 15 Temmuz mücadelesi

FETÖ’nün infaz listesinin başındaydı: Turgut Aslan’ın 15 Temmuz mücadelesi
14.07.2026 10:24
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15 Temmuz 2016’da FETÖ’cü askerlerce başından vurulan dönemin Terörle Mücadele Daire Başkanı Turgut Aslan, hazırladığı 60 sayfalık rapor yüzünden hedef haline geldiğini ve o gece korumasıyla birlikte infaz edilmek istendiğini anlattı.

15 Temmuz 2016'da, Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensubu darbeci askerler tarafından başından vurularak infaz edilmek istenen dönemin Terörle Mücadele Daire Başkanı 1. Sınıf Emniyet Müdürü Turgut Aslan, "Hazırladığım 60 sayfalık raporun sonuna FETÖ'nün silahlı terör örgütü olduğunu belirttim. Daha sonra tutuklamalar başlayınca Fethullah Gülen beni infaz listesinin başına yazmıştı" dedi.

Dönemin Terörle Mücadele Daire Başkanı 1. Sınıf Emniyet Müdürü Turgut Aslan, 15 Temmuz 2016 gecesi Ankara'da yaşanan askeri hareketlilik hakkında bilgi almak için koruması Hasan Gülhan ile birlikte Jandarma Genel Komutanlığı'na gitti. Burada darbeci komutan eski Kurmay Albay Erkan Öktem ve beraberindeki askerler tarafından alıkonulan Aslan ve koruması Gülhan derdest edildi. İnfaz edilerek başlarından vurulan Hasan Gülhan hayatını kaybederken, ağır yaralanan Turgut Aslan 5 ayda geçirdiği çok sayıda operasyonla hayata tutunarak "Gazi" unvanını aldı. O gece yaşananlarla ilgili konuşan Aslan, Keçiören'de yer alan 15 Temmuz Anıt Parkı'nda darbe girişimiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

"Bir takım hareketlilikler görünce Jandarma Genel Komutanlığına gittim"

Darbe girişimi gecesi Jandarma Genel Komutanlığında yaşananları anlatan Aslan "O gece bir takım hareketlilikler görünce Jandarma Genel Komutanlığına gittim. İçeriye kimseyi almamışlar. Darbeci komutan Erkan Öktem bana, 'Yurtta Sulh Konseyi' yönetime el koydu dedi. Bende burası Türkiye Cumhuriyeti dedim ve korumam Hasan Gülhan ile birlikte içeri girdim. Ellerimizi bağlayıp gözlerimize bant çektiler. Bana, 'Seni öyle bir yere göndereceğiz ki hiçbir şeye ihtiyacın olmayacak' dediler. Önce korumamı öldürdüler. Sonra da başıma ateş ettiler. Öldüğümü zannedip oraya bırakmışlar. Bulunduğumda şahadet getiriyormuşum. Hastaneye kaldırılmışım. 4 beyin ameliyatı geçirdim. 3 ay komada kaldım. Uyandığımda FETÖ'cülerin darbe girişiminin sonucunu sordum. Başarısız olduklarını öğrenince sevindim. Halkın ve demokrasinin kazandığını söyledim. Ailemin destekleri sayesinde eski gücüme kavuştum ve hayatta kaldım" diye konuştu.

"FETÖ'yle ilgili hazırladığım raporun ardından hedef haline gelmiştim"

Fethullahçı Terör Örgütü hakkında hazırladığı raporun ardından adının infaz listelerine yazıldığını belirten Aslan, "Dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan, benden FETÖ ile mücadele kapsamında bir rapor hazırlamamı istedi. Hazırladığım yaklaşık 60 sayfalık raporun sonuna FETÖ'nün silahlı terör örgütü olduğunu belirttim. Rapor savcılıklara gönderildi ve iddianamelerde kullanılmaya başlandı. Daha sonra tutuklamalar başlayınca Fethullah Gülen beni infaz listesinin başına yazdı" ifadelerine yer verdi.

"Teröristler bana suikast düzenlemeye çalışmış"

Uğradığı saldırılar hakkında da konuşan Aslan, "FETÖ'cüler benim arabamı kurşunladı. Hedef haline getirilmiştim. Daha sonra Mardin Nusaybin'de teröristler bana suikast düzenlemeye çalışmış. Silahları çalışmayınca bu saldırından da kurtulmayı başarmışım. Darbeciler beni o gece de pencerenin önüne koymuştu. Kurşun isabet eder de ölürüm diye düşünmüşlerdi. Çok şükür bir şey olmamıştı" diye konuştu.

"Milletimiz iradesine sahip çıktı"

Darbe girişiminin başarısız sonuçlanmasının en önemli nedeninin Türk milletinin gösterdiği birlik ve beraberlik olduğuna değinen Aslan, şunları dedi:

"Milletimiz o gece uyanıklık yaptı. Cumhurbaşkanımız Erdoğan, onları sokağa çağırmıştı. Millet iradesine sahip çıktı. FETÖ'cülerin başarısız olmalarından en önemli neden buydu. İlk defa böyle bir şey oldu ve darbe girişimi başarısız oldu. Tüm şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Onların ruhu için dua etmemiz gerekiyor. Hala uyanık olmamız lazım. Yarın başka bir terör örgütü daha ülkemizin başına bela olabilir." - ANKARA

Kaynak: İHA

Turgut Aslan, 15 Temmuz, Güvenlik, 3. Sayfa, Terör, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa FETÖ’nün infaz listesinin başındaydı: Turgut Aslan’ın 15 Temmuz mücadelesi - Son Dakika

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SON DAKİKA: FETÖ’nün infaz listesinin başındaydı: Turgut Aslan’ın 15 Temmuz mücadelesi - Son Dakika
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