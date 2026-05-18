FETÖ Soruşturmasında 24 Gözaltı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

FETÖ Soruşturmasında 24 Gözaltı

18.05.2026 09:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara'da FETÖ/PDY yapılanmasına yönelik operasyonda 24 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'nin kamu mahrem yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, 7'si aktif kamu görevlisi olmak üzere toplam 24 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün kamu mahrem yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında operasyon yapıldı. Başsavcılık talimatı doğrultusunda, Milli İstihbarat Teşkilatı ile Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin koordineli çalışmaları sonucu, örgütün gizli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları tespit edilen şüpheliler belirlendi.

Soruşturma kapsamında şüpheliler hakkında etkin pişmanlık beyanları bulunduğu, ankesörlü ve sabit hatlardan ardışık ya da tekil şekilde aranma kayıtlarının tespit edildiği, ayrıca mahrem sorumlu ve operasyonel hat irtibatlarının bulunduğu öğrenildi.

Bu kapsamda 7'si aktif kamu görevinde bulunan toplam 24 şüpheli hakkında, Ankara merkezli 11 ilde 18 Mayıs 2026 tarihinden itibaren eş zamanlı gözaltı operasyonu başlatıldı.

Şüphelilerin yakalanmasına ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevklerine yönelik işlemlerin, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından sürdürüldüğü bildirildi. - ANKARA

Kaynak: İHA

Politika, 3. Sayfa, Güvenlik, Terör, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa FETÖ Soruşturmasında 24 Gözaltı - Son Dakika

Döviz bürosuna girip peş peşe tetiğe bastı Ölüm kalım mücadelesi kamerada Döviz bürosuna girip peş peşe tetiğe bastı! Ölüm kalım mücadelesi kamerada
DSÖ küresel acil durum ilan etti Yeni salgının ne ilacı ne de aşısı var DSÖ küresel acil durum ilan etti! Yeni salgının ne ilacı ne de aşısı var
Çorum’da gelin ve görümce bıçakla birbirini yaraladı Çorum'da gelin ve görümce bıçakla birbirini yaraladı
Savaşta bir ilk BAE’de nükleer santral yakınında dron saldırısı Savaşta bir ilk! BAE’de nükleer santral yakınında dron saldırısı
Polisin dikkati suikastı önledi Çantasından kalaşnikof, telefonundan konum çıktı Polisin dikkati suikastı önledi! Çantasından kalaşnikof, telefonundan konum çıktı
Lula savaştaki tarafını haftalar sonra açıkladı Lula savaştaki tarafını haftalar sonra açıkladı

10:49
Ağlayan rakibiyle dalga geçti, sonu fena oldu
Ağlayan rakibiyle dalga geçti, sonu fena oldu
10:43
İsrail, Gazze’ye yardım götüren Küresel Sumud Filosu’na saldırdı
İsrail, Gazze'ye yardım götüren Küresel Sumud Filosu'na saldırdı
10:37
Görüntü Türkiye’den Mezarlıkta bir garip olay: Cenazeyi gömüldüğü yerden çıkardılar
Görüntü Türkiye'den! Mezarlıkta bir garip olay: Cenazeyi gömüldüğü yerden çıkardılar
09:55
Cenazede TikTok videosu çeken isim, Umut Akyürek’in kızı çıktı
Cenazede TikTok videosu çeken isim, Umut Akyürek'in kızı çıktı
09:50
İfadesinde “Kredi kartı borçlarımı döndürüyordum“ diyen Rasim Ozan Kütahyalı’nın mal varlığı
İfadesinde "Kredi kartı borçlarımı döndürüyordum" diyen Rasim Ozan Kütahyalı'nın mal varlığı
09:42
Aracını muayeneye sokacaklar dikkat: Zorunlu ekipman listesi genişletildi
Aracını muayeneye sokacaklar dikkat: Zorunlu ekipman listesi genişletildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.05.2026 11:17:41. #7.12#
SON DAKİKA: FETÖ Soruşturmasında 24 Gözaltı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.