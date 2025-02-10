Balıkesir'in Bandırma ilçesinde FETÖ üyeliğinden aranan İ.B., KOM ekiplerince yakalanarak cezaevine gönderildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekiplerince gerçekleştirilen operasyon kapsamında, FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.B. isimli şahıs yakalandı.
Güvenlik güçlerinin titiz çalışması sonucu gözaltına alınan şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi. - BALIKESİR
Son Dakika › 3.Sayfa › FETÖ Üyesi Bandırma'da Yakalandı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?