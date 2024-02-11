Filipinler'deki toprak kayması sonucu ölü sayısı 37'ye yükseldi - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Filipinler'deki toprak kayması sonucu ölü sayısı 37'ye yükseldi

Filipinler\'deki toprak kayması sonucu ölü sayısı 37\'ye yükseldi

Filipinler'in güneyindeki Davao de Oro eyaletinde meydana gelen toprak kaymasında hayatını kaybedenlerin sayısı 37'ye yükseldi. Maco kasabasındaki altın madeninin yakınlarında gerçekleşen afette kurtarma çalışmaları devam ediyor.

11.02.2024 10:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Filipinler'in güneyindeki Davao de Oro eyaletinde maden sahasının yakınlarında geçtiğimiz hafta meydana gelen toprak kaymasında hayatını kaybedenlerin sayısı 37'ye yükseldi.

Filipinler'in güneyindeki Davao de Oro eyaletinde geçtiğimiz hafta meydana gelen toprak kaymasında bilanço artıyor. Maco kasabasındaki altın madeninin yakınlarında meydana gelen afette hayatını kaybedenlerin sayısı 37'ye yükseldi. Görevliler, kayıp 63 kişiyi canlı olarak kurtarma umutlarının azaldığını belirtse de operasyonun devam edeceğini, yaralanan 32 kişinin ise tedavi gördüğünü aktardı.

Eyalet yetkilisi Edward Macapili, bölgedeki çalışmalara 300'den fazla kişinin katıldığını ancak şiddetli yağışların ve yeni bir toprak kayması tehdidinin operasyonları engellediğini söyledi. Macapili, "Kurtarma ekipleri, zor da olsa elinden geleni yapıyor" şeklinde konuştu.

Ne olmuştu?

Geçtiğimiz salı günü yerel saatle 19.30 civarında meydana gelen toprak kaymasında bölgede faaliyet gösteren bir madencilik firması çalışanlarının servis bekledikleri alanda toprak altında kaldığı açıklanmıştı. Ayrıca en az 3 otobüs ve bazı yapıların çamur ve toprağa gömüldüğü bildirilmişti. - MANILA

Kaynak: İHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

Filipinler, Uluslararası, Doğal Afetler, 3.Sayfa, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Filipinler'deki toprak kayması sonucu ölü sayısı 37'ye yükseldi - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.02.2024 19:52:02. #1.11#
SON DAKİKA: Filipinler'deki toprak kayması sonucu ölü sayısı 37'ye yükseldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement