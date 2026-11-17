Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) 30 Ağustos'ta meydana gelen Filo Jet faciasının ardından seferleri durdurulan, ancak teknik kontroller sonrasında yeniden sefer yapmasına izin verilen Filo Denizcilik'e ait Şampiyon Melekler gemisi, Gazimağusa'dan Mersin'e giderken motor arızası yaptı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) 30 Ağustos'ta meydana gelen ve 28 kişinin hayatını kaybettiği Filo Jet gemi faciasıyla gündeme gelen Filo Denizcilik şirketi, bu kez yeni bir olayla gündeme geldi. Facianın ardından seferleri durdurulan, ancak teknik kontrollerin tamamlanmasının ardından yeniden sefer yapmasına izin verilen şirkete ait Şampiyon Melekler isimli yük ve yolcu gemisi, Gazimağusa'dan Mersin'e seyir halindeyken Karpaz açıklarında motor arızası yaşadı.

KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı Müsteşarı Murat Şalel'in verdiği bilgiye göre, arıza yerel saatle 05.00 sıralarında meydana geldi. Motor arızası nedeniyle seferine devam edemeyen gemi, Söndüren-10 isimli römorkör tarafından Gazimağusa Limanı'na çekildi. Şalel, gemide yangın veya başka bir olumsuzluk yaşanmadığını belirterek yolcuların güvende olduğunu, olayda herhangi bir can veya mal kaybı meydana gelmediğini açıkladı.

Şirketin seferleri durdurulmuştu

Filo Denizcilik'e ait Filo Jet isimli yolcu gemisi, 30 Ağustos 2026'da Girne'den Türkiye'ye hareket ettikten sonra Girne açıklarında alabora olarak batmıştı. Facia sonucu 28 kişi hayatını kaybetmiş, 239 kişi kurtarılmıştı. Olayın ardından KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı, 31 Ağustos'ta şirketin KKTC'den gerçekleştirdiği tüm deniz seferlerinin ikinci bir duyuruya kadar durdurulduğunu açıklamıştı.

Şirketin filosunda bulunan Şampiyon Melekler isimli gemi de bu karar kapsamında seferlerden çekilmişti. Gemi, 12 Eylül'de ticari sefer yapmamak şartıyla teknik incelemelerden geçirilmek üzere Gazimağusa Limanı'ndan Mersin'e gönderilmişti.

KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı, Türk Loydu tarafından gemide dört gün süren kapsamlı denetimler gerçekleştirildiğini ve yapılan incelemeler sonucunda geminin yeniden sefere çıkmasına engel bir durum bulunmadığının tespit edildiğini bildirmişti. Bakanlık ayrıca gemiye 12 Aralık 2026'ya kadar geçerli Class Sertifikası düzenlendiğini açıklamıştı. Mersin Limanı'nda bekleyen yüzlerce tır ve tedarik zincirinde yaşanan aksaklıklar gerekçe gösterilerek geminin yeniden sefer yapmasına izin verilmişti.

Sendika denetim belgelerinin açıklanmasını istemişti

Gümrük Çalışanları Sendikası (Güç-Sen), Şampiyon Melekler'in yeniden seferlere başlamasının ardından yaptığı açıklamada, Filo Jet faciası sonrasında şirketin faaliyetlerinin durdurulduğunu hatırlatarak gemiye yeniden sefer izninin hangi kararla verildiğinin açıklanmasını istemişti.

Sendika, geminin sefere uygunluk raporlarının, sörvey sonuçlarının ve teknik denetim belgelerinin kamuoyuyla paylaşılması çağrısında bulunmuştu. Ticari faaliyetlerin sürdürülmesine karşı olmadıklarını belirten Güç-Sen, 28 kişinin hayatını kaybettiği facianın ardından denetim ve izin süreçlerinin şeffaf yürütülmesi gerektiğini vurgulamıştı.