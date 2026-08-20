Firari Hükümlü Büyükçekmece'de Yakalandı - Son Dakika
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Firari Hükümlü Büyükçekmece'de Yakalandı

Firari Hükümlü Büyükçekmece\'de Yakalandı
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14 suçtan 26 yıl 7 ay hapis cezası bulunan C.A. tabanca ve 101 fişekle yakalandı.

İstanbul Büyükçekmece'de, hakkında 14 ayrı suçtan toplam 26 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü polis ekiplerince yakalandı. Adreste yapılan aramada tabanca ve 101 fişek ele geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Büyükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Çalışmalar kapsamında C.A.'nın (36), Türkoba Mahallesi'ndeki bir adreste bulunduğu tespit edildi. Belirlenen adrese 18 Ağustos 2026 tarihinde düzenlenen operasyonda C.A. yakalanarak gözaltına alındı. Evde yapılan aramalarda bir tabanca, bir şarjör ve çeşitli çaplarda 101 fişek ele geçirildi.

Şüphelinin sorgulamasında; "Kasten öldürme", "6136 Sayılı Kanun'a muhalefet", "Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" ile "Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" başta olmak üzere 14 ayrı suçtan toplam 26 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı belirlendi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından 19 Ağustos'ta adliyeye sevk edilen C.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak ceza evine gönderildi.

Kaynak: İHA

Büyükçekmece, Güvenlik, 3. Sayfa, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Firari Hükümlü Büyükçekmece'de Yakalandı - Son Dakika

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