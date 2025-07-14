Fırat Nehri\'nde Boğulma Tehlikesi

Gaziantep'in Karkamış ilçesinde Fırat Nehri'ne giren 3 kişi boğulmaktan son anda kurtardı.

İddiaya göre, 3 genç serinlemek için Fırat Nehri'ne girdi. Gençler, Nehir'e girdikten kısa süre sonra boğulma tehlikesi yaşadı. Durumu fark eden çevredeki gençlerin yardımıyla 3 kişiyi son anda kurtardı. Vatandaşların büyük panik yaşadığı olayda can kaybı yaşanmazken, kurtarılan kişilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. - GAZİANTEP