Gaziantep'in Karkamış ilçesinde Fırat Nehri'ne giren 3 kişi boğulmaktan son anda kurtardı.
İddiaya göre, 3 genç serinlemek için Fırat Nehri'ne girdi. Gençler, Nehir'e girdikten kısa süre sonra boğulma tehlikesi yaşadı. Durumu fark eden çevredeki gençlerin yardımıyla 3 kişiyi son anda kurtardı. Vatandaşların büyük panik yaşadığı olayda can kaybı yaşanmazken, kurtarılan kişilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. - GAZİANTEP
Son Dakika › 3.Sayfa › Fırat Nehri'nde Boğulma Tehlikesi - Son Dakika
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