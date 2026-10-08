Fon soruşturmasında Saymaz, Ağırel ve Sevinç şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrıldı

Fon soruşturmasında Saymaz, Ağırel ve Sevinç şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının fon soruşturması kapsamında İsmail Saymaz, Murat Ağırel ve Şaban Sevinç, kamuoyunu yanıltıcı açıklamalar nedeniyle şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrıldı. Başsavcılık, üç gazetecinin ifadelerinin alınması için hazır edilmeleri talimatı verdi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen fon soruşturması kapsamında gazeteciler İsmail Saymaz, Murat Ağırel ve Şaban Sevinç, soruşturmaya ilişkin kamuoyunu yanıltıcı nitelikte açıklamalarda bulundukları gerekçesiyle şüpheli sıfatıyla ifade vermeye çağrıldı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen fon soruşturması kapsamında 3 gazeteci, şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrıldı. Başsavcılıktan yapılan açıklamada, "Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülmekte olan fon soruşturmasına ilişkin olarak basın yayın organları ve sosyal medya üzerinden kamuoyunu yanıltıcı nitelikle yaptıkları açıklamalar nedeniyle İsmail Saymaz, Murat Ağırel ve Şaban Sevinç'in şüpheli sıfatıyla ifadeleri alınmak üzere hazır edilmeleri talimatı verilmiştir" ifadelerine yer verildi.
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