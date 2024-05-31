Furkan Apartmanı Davasında Mütalaa Açıklandı - Son Dakika
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Furkan Apartmanı Davasında Mütalaa Açıklandı

Gaziantep'in Nizip ilçesindeki Furkan Apartmanı'nda meydana gelen depremde 51 kişinin ölümüyle sonuçlanan olayla ilgili altıncı duruşma görüldü. Savcılık makamı, 3 sanığa üst sınırdan ceza talep ederken 1 sanık hakkında beraat istedi. Duruşma sonrası hayatını kaybedenlerin yakınları, sanık avukatı Ersan Şen'e tepki gösterdi.

31.05.2024 20:18
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51 kişinin öldüğü Furkan Apartmanı'nda mütalaa açıklandı

Mütalaada 3 sanığa üst sınırdan ceza istenirken 1 sanık hakkında ise beraat talep edildi

Duruşma sonrası hayatını kaybedenlerin yakınları sanık avukatı Ersan Şen'e tepki gösterdi

GAZİANTEP - Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan ve 51 kişinin ölümüne neden olan Gaziantep'in Nizip ilçesindeki Furkan Apartmanı ile ilgili altıncı duruşma görüldü. Duruşmada mütalaasını açıklayan savcılık makamı, 3 sanığa üst sınırdan ceza isterken 1 sanık hakkında ise beraat talep etti. Duruşma 19 Temmuz tarihine ertelenirken duruşma sırasında tutuklanmama güvencesi ve kırmızı bültenin kaldırılmasını isteyen firari sanıkların avukatı Ersan Şen ise yoğun tepkiye maruz kaldı.

Kahramanmaraş merkezli asrın felaketinde Gaziantep'in Nizip ilçesi Mustafa Kökmen Bulvarı'nda bulunan Furkan Apartmanı da yıkıldı. Yıkılan binada enkaz altında kalan 51 kişi hayatını kaybederken çok sayıda kişi de yaralandı. Olay sonrası 51 kişiye mezar olan Furkan Apartmanı ile ilgili altıncı duruşma Nizip Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü. Duruşmaya tutuksuz sanıklardan Faik Ö. ve Eyüp Ö. ile sanık avukatları, hayatını kaybedenlerin yakınları ile müşteki avukatları da katıldı.

Mağdur ailelerin avukatları tutuksuz sanıkların tekrar tutuklanmasını istedi

Duruşmada Karadeniz Teknik Üniversitesi'nden gelen rapora itiraz eden avukatlar, tutuksuz yargılanan sanıkların binanın yıkılmasında ihmali bulunduğunu belirterek yeni bilirkişi raporu talep etti. Avukatlar, bu nedenle tutuksuz sanıkların tekrar tutuklanmasını istedi.

Savcılık makamı 3 sanığa üst sınırdan ceza isterken 1 sanık hakkında ise beraat talep etti

Duruşma sırasında savcılık makamı mütalaasını açıkladı. Savcılık makamının mütalaasında tutuksuz sanıklar Faik Ö. ve Eyüp Ö. ile Yılmaz Şahin Y. hakkında 'Bilinçli taksirle ölüme sebebiyet verme' suçundan üst sınırdan ceza istenirken, Necdet A. hakkında ise beraat talep edildi.

Duruşma 19 Temmuz'a ertelendi

Savunmaların ardından 4 sanığın tutuksuz yargılanmalarının devamına karar veren mahkeme heyeti, firari 2 sanığın dosyasının ise ayrılmasına hükmederek duruşmayı 19 Temmuz'a erteledi.

Şok talep sonrası ailelerden sanık avukatı Ersan Şen'e tepki

Firari sanıklar Abdullah Devrim S. ile kardeşi Hasan Hüseyin S.'nin avukatı Ersan Şen'in müvekkilleri hakkında kırmızı bülten kararının kaldırılması ve tutuklanmama güvencesine yönelik talebi ise duruşma sırasında tansiyonun yükselmesine neden oldu. Avukat Erşan Şen'in bu talebi duruşma salonunda ve duruşma sonrası adliye bahçesinde yoğun tepki aldı. Duruşma sonrası adliyeden çıkış yapmak isteyen avukat Şen, ölenlerin yakınlarının sözlü saldırısı ve tepkisine maruz kalırken gruptaki bazı kişiler de fiziki saldırı girişiminde bulundu. Şen, polis eşliğinde adliyeden çıkış yaptı.

Aileler göz yaşı dökerek tepki gösterdi

Duruşma sonrası adliye önünde toplanan ölenlerin yakınları ise göz yaşı dökerek 'adalet arıyoruz' dedi. Aileler adına konuşan mağdur bir vatandaş, "Biz sadece ailelerimizi kaybetmedik. Biz mutluluğumuzu, insanlığımızı kaybettik. Her şeyimizi toprağa gömdük. Biz adalet arıyoruz. Bilirkişi raporunda her şey kanıtlı bir şekilde ortayken tutuklanmaların ertelenmesi söz konusu. Biz adalet arıyoruz. Lütfen bize destek olun, sesimize ses olun. Sesimizi duyan var mı?" diyerek tepki gösterdi. Bir başka mağdur ise, "Bizim binamız depremden yıkılmadı, kolon kesilmesi nedeniyle yıkıldı. Buna rağmen serbest bırakıldılar" diye konuştu. Aileler, Ersan Şen'in güvence istemesine de tepki gösterdi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Furkan Apartmanı Davasında Mütalaa Açıklandı - Son Dakika

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