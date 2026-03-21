Üye Girişi
Son Dakika Logo

Futbolcu Kundakçı'ya Silahlı Saldırı: 8 Gözaltı

21.03.2026 19:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ümraniye'de futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı'nın öldüğü silahlı saldırıda 8 şüpheli gözaltına alındı.

Ümraniye'de Kars36 Spor futbolcusu Kubilay Kaan Kundakçı'nın araç içerisinde uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetmesine ilişkin yürütülen soruşturmada, Aleyna Kalaycıoğlu'nun ardından 7 şüpheli daha gözaltına alındı.

Olay, 19 Mart'ta saat 23.00 sıralarında Ümraniye Tatlısu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı ve yanındaki iki arkadaşının park halindeki bir araçta oturduğu esnada, olay yerine iki farklı araçla şüpheliler geldi. Araçlardan inen şahıslardan biri, Kundakçı'nın bulunduğu araca kurşun yağdırdı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan genç futbolcu, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Yürütülen teknik ve saha çalışmaları sonucunda Kundakçı'nın eski kız arkadaşı olan Aleyna Kalaycıoğlu'nun yeni erkek arkadaşı A.K. (28) ile birlikte olay yerine geldiği, Ak.'nin araçtaki Kundakçı'yı fark etmesi üzerine aşağı inerek silahını ateşlediği tespit edildi. Silahı ateşlediği değerlendirilen A.K. (28) ile birlikte olayla bağlantılı olduğu tespit edilen Aleyna Kalaycıoğlu (A.T.), M.R. (52), H.C.A. (25), M.K. (59), E.T. (63), A.Ö. (46) ve Z.K. (50) isimli toplam 8 şüpheli gözaltına alındı. Öte yandan olayda kullanılan suç aleti silah da ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri devam eden şüpheliler sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edileceği aktarılırken, olayla ilgili geniş çaplı tahkikatın sürdüğü belirtildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Ümraniye, 3. Sayfa, Suç, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.03.2026 19:18:31. #.0.5#
SON DAKİKA: Futbolcu Kundakçı'ya Silahlı Saldırı: 8 Gözaltı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.