GAP Mahallesi'nde otomobil ile motosiklet çarpıştı, Batman'da 1 kişi yaralandı

GAP Mahallesi'nde otomobil ile motosiklet çarpıştı, Batman'da 1 kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Batman GAP Mahallesi'nde otomobil ile motosiklet çarpıştı ve bir kişi yaralandı. Yaralı, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılırken polis kazayla ilgili inceleme başlattı.
Batman'da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
Kaza, Batman GAP Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüleri öğrenilemeyen otomobil ile motosiklet çarpıştı. Kazada bir kişi yaralandı. İhbarla gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralı hastaneye kaldırıldı.
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
Kaynak: İHA
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