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Gaziantep'te 1 milyon lira değerinde kaçak telefon ele geçirildi - Son Dakika
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Gaziantep'te 1 milyon lira değerinde kaçak telefon ele geçirildi

Gaziantep'te 1 milyon lira değerinde kaçak telefon ele geçirildi Gaziantep'te iki ayrı işyerine yönelik operasyonda piyasa değeri 1 milyon 200 bin lira olan kaçak cep telefonu ile elektronik sigara ele geçirildi.

Gaziantep\'te 1 milyon lira değerinde kaçak telefon ele geçirildi
21.01.2024 - 20:14,
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Gaziantep'te 1 milyon lira değerinde kaçak telefon ele geçirildi

GAZİANTEP - Gaziantep'te iki ayrı işyerine yönelik operasyonda piyasa değeri 1 milyon 200 bin lira olan kaçak cep telefonu ile elektronik sigara ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesiyle kaçakçılıkla mücadeleye yönelik çalışma yaptı. Yürütülen teknik takip sonucu Şehitkamil ilçesinde iki ayrı işyerinde kaçakçılık yapıldığı tespit edildi. Söz konusu adreslere yapılan operasyon çerçevesinde yapılan aramalarda piyasa değeri toplam 1 nilyon 200 bin TL olan 58 adet kaçak telefon ile 37 adet elektronik sigara ele geçirildi. Olayla ilgili I.M. ve F.E. isimli 2 şüpheli gözaltına alındı.

Şüpheli 2 şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.

Kaynak: İHA
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Gaziantep, Gözaltı, Operasyon, Kaçakçılık, 3.Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Gaziantep'te 1 milyon lira değerinde kaçak telefon ele geçirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Gaziantep'te 1 milyon lira değerinde kaçak telefon ele geçirildi - Son Dakika
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