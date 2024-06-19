Gaziantep'te 2 motosikletin çarpıştığı kaza kamerada: 2 yaralı

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2 motosikletin çarpıştığı feci kaza kamerada: 2 yaralı

GAZİANTEP - Gaziantep'te seyir halindeki 2 motosikletin çarpışması sonucunda motosiklet sürücüleri yaralandı. Motosikletlerin çarpıştığı feci kaza anları ise arkadaki başka bir motosikletlinin kask kamerasına yansıdı.

Olay, önceki gün akşam saatlerine doğru Şahinbey ilçesi Cebeler Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, seyir halinde olan 2 motosiklet birbirlerini yavaşlatmak isterken çarpıştı. Feci kaza sonrası motosikletler ile sürücüleri savruldu. Kaza sonucu 2 sürücü de yaralandı.

Feci kaza anı kamerada

Feci kaza anları ise arkadaki başka bir motosikletlinin kask kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, seyir halindeki bir motosikletin arkasındaki motosikleti yavaşlatmak isterken çarpışma anları ve sonrasında motosikletler ile sürücülerin savrulma anları yer aldı.