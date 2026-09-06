Gaziantep'te 24 kişiyi 989 bin TL dolandıran 28 şüpheliden 4'ü tutuklandı - Son Dakika
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Gaziantep'te 24 kişiyi 989 bin TL dolandıran 28 şüpheliden 4'ü tutuklandı

Gaziantep\'te 24 kişiyi 989 bin TL dolandıran 28 şüpheliden 4\'ü tutuklandı
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Gaziantep'te internet üzerinden telefon ve ev eşyası satışı ile icra vaadiyle 24 vatandaşı 989 bin 273 TL dolandıran 28 şüpheli yakalandı. Adli süreçte 4 şüpheli tutuklanırken, 24 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi.

Gaziantep'te siber dolandırıcılık yöntemiyle 24 vatandaşı 989 bin TL dolandırdığı belirlenen 28 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde siber dolandırıcılık olaylarının önlenmesine yönelik çalışma yapıldı. Çalışmalar sonucunda, internet sitelerinde telefon satmak, çeşitli ev eşyaları satmak ve icra dosyasının kapatılması vaadiyle Ağustos ayı içerisinde 24 vatandaşı toplam 989 bin 273 TL para toplayarak dolandıran 28 şüpheli şahıs tespit edilerek yakalandı. . Şüphelilere ait adreslerde yapılan adli arama sonucunda ele geçen dijital materyallere ve telefonlara el konuldu.

Yasal işlemlerin ardından adli mercilere sevk edilen şüpheli şahıslardan 4'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi, diğer 24 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi.

Kaynak: İHA

Dolandırıcılık, Cep Telefonu, Gaziantep, Güvenlik, 3. Sayfa, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Gaziantep'te 24 kişiyi 989 bin TL dolandıran 28 şüpheliden 4'ü tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gaziantep'te 24 kişiyi 989 bin TL dolandıran 28 şüpheliden 4'ü tutuklandı - Son Dakika
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