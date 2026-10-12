Gaziantep\'te jandarma operasyonlarında hapis cezası kesinleşen 125 şahıs tutuklandı

Gaziantep'te jandarma ekiplerinin son bir ayda yaptığı operasyonlarda yakalanan ve çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 125 şahıs tutuklandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, çeşitli suçlardan aranan şahısların yakalanmasına yönelik Eylül ayında çok sayıda operasyon gerçekleştirildi. JASAT ekipleri tarafından icra edilen operasyonlarda narkotik, hırsızlık, bilişim, dolandırıcılık, yaralama, yağma, adam öldürme gibi çeşitli suçlardan aranan bin 200 şahıs yakalandı.

Adli makamlara sevk edilen ve kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli şahıslardan 125'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.