Gaziantep'te Kaçak Ürün Operasyonu - Son Dakika
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Gaziantep'te Kaçak Ürün Operasyonu

Gaziantep\'te Kaçak Ürün Operasyonu
09.06.2026 14:54
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Jandarma, Gaziantep'te 1,8 milyon TL'lik kaçak ürün ele geçirirken 1 kişiyi gözaltına aldı.

Gaziantep'te jandarma ekiplerince bir iş yerine yapılan operasyonda 1,8 milyon TL değerinde kaçak ürün ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, kaçakçılıkla mücadeleye yönelik çalışma yapıldı. Şahinbey ilçesindeki çalışmalar çerçevesinde M.B. isimli şahsa ait işyerine operasyon yapıldı. İş yerinde yapılan aramalarda piyasa değeri 1 milyon 860 bin TL olan gümrük kaçağı 159 kilo nargile kömürü, 23 kilo nargile tütünü, 31 bin 500 adet boş makaron ve 27 bin 400 adet doldurulmuş makaron ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Gaziantep, Jandarma, 3. Sayfa, Güvenlik, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Gaziantep'te Kaçak Ürün Operasyonu - Son Dakika

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