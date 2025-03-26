Gaziantep'te Motosiklet Kazası: 16 Yaşındaki Sürücü Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Gaziantep'te Motosiklet Kazası: 16 Yaşındaki Sürücü Hayatını Kaybetti

Gaziantep\'te Motosiklet Kazası: 16 Yaşındaki Sürücü Hayatını Kaybetti

Gaziantep'te hafif ticari araçla çarpışan motosikletin 16 yaşındaki sürücüsü yaşamını yitirdi.

26.03.2025 17:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaziantep'te hafif ticari araçla çarpışan motosikletin 16 yaşındaki sürücüsü hayatını kaybetti. Feci kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Nizip ilçesi Fırat Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, sürücüsü öğrenilemeyen hafif ticari araç ile 16 yaşındaki Bedirhan Özbal idaresindeki motosiklet kavşakta çarpıştı. Motosiklet sürücüsü metrelerce savrularak ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan ağır yaralı motosiklet sürücüsü, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Feci kaza kamerada

Feci kaza anları ise yakındaki bir güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, seyir halinde olan motosiklet ve hafif ticari aracın çarpışması ve motosikletin savrulma anları yer aldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Motosiklet, gaziantep, Güvenlik, 3-sayfa, Hukuk, Yaşam, Nizip, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Gaziantep'te Motosiklet Kazası: 16 Yaşındaki Sürücü Hayatını Kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Papa Franciscus hastanede iki kez ölümden döndü Papa Franciscus hastanede iki kez ölümden döndü
Bir Gece Masalı dizisinde şaşırtan ayrılık Bir Gece Masalı dizisinde şaşırtan ayrılık!
Yeraltı dünyasına bir darbe daha ’Dayı’ yakalandı Yeraltı dünyasına bir darbe daha! 'Dayı' yakalandı
Güney Kore’de orman yangınlarında 18 kişi hayatını kaybetti Güney Kore'de orman yangınlarında 18 kişi hayatını kaybetti
Kırmızı et üreticileri yeniden sıkı takibe alındı Kırmızı et üreticileri yeniden sıkı takibe alındı
TBMM’de “paçavra“ gerginliği DEM Partili Sırrı Sakık’ın açtığı bayrak ortalığı karıştırdı TBMM'de "paçavra" gerginliği! DEM Partili Sırrı Sakık'ın açtığı bayrak ortalığı karıştırdı
MHP’li İsmail Özdemir: Bahçeli, bayram sonrası mesaisine başlayacak MHP'li İsmail Özdemir: Bahçeli, bayram sonrası mesaisine başlayacak
Selahattin Demirtaş’ın avukatı tarih verdi: Bayramda aramızda inşallah Selahattin Demirtaş'ın avukatı tarih verdi: Bayramda aramızda inşallah
Ramazan Bayramı tatili 9 gün oldu Ramazan Bayramı tatili 9 gün oldu
İBB’ye yönelik yolsuzluk soruşturmasına iki CHP milletvekili de dahil edildi İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasına iki CHP milletvekili de dahil edildi
Kırmızı et üreticileri yeniden sıkı takibe alındı Kırmızı et üreticileri yeniden sıkı takibe alındı

23:47 TBMM’de “paçavra“ gerginliği DEM Partili Sırrı Sakık’ın açtığı bayrak ortalığı karıştırdı TBMM'de "paçavra" gerginliği! DEM Partili Sırrı Sakık'ın açtığı bayrak ortalığı karıştırdı
22:48 MHP’li İsmail Özdemir: Bahçeli, bayram sonrası mesaisine başlayacak MHP'li İsmail Özdemir: Bahçeli, bayram sonrası mesaisine başlayacak
22:16 Selahattin Demirtaş’ın avukatı tarih verdi: Bayramda aramızda inşallah Selahattin Demirtaş'ın avukatı tarih verdi: Bayramda aramızda inşallah
20:42 Ramazan Bayramı tatili 9 gün oldu Ramazan Bayramı tatili 9 gün oldu
18:47 İBB’ye yönelik yolsuzluk soruşturmasına iki CHP milletvekili de dahil edildi İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasına iki CHP milletvekili de dahil edildi
09:23 Kırmızı et üreticileri yeniden sıkı takibe alındı Kırmızı et üreticileri yeniden sıkı takibe alındı
09:21 Güney Kore’de orman yangınlarında 18 kişi hayatını kaybetti Güney Kore'de orman yangınlarında 18 kişi hayatını kaybetti
09:19 Yeraltı dünyasına bir darbe daha ’Dayı’ yakalandı Yeraltı dünyasına bir darbe daha! 'Dayı' yakalandı
09:13 Bir Gece Masalı dizisinde şaşırtan ayrılık Bir Gece Masalı dizisinde şaşırtan ayrılık!
09:09 Papa Franciscus hastanede iki kez ölümden döndü Papa Franciscus hastanede iki kez ölümden döndü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.03.2025 00:14:11. #7.12#
SON DAKİKA: Gaziantep'te Motosiklet Kazası: 16 Yaşındaki Sürücü Hayatını Kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement