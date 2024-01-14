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Gaziantep'te PKK/KCK-PYD/YPG propagandası yapan şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Gaziantep'te PKK/KCK-PYD/YPG propagandası yapan şüpheli yakalandı

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sosyal medya hesabı üzerinden terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG propagandası yaptığı tespit edilen şüpheliyi operasyonla yakaladı. Şahsın ikametinde yapılan aramalarda dijital materyallere el konuldu.

Gaziantep\'te PKK/KCK-PYD/YPG propagandası yapan şüpheli yakalandı
14.01.2024 - 12:26,
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Gaziantep'te sosyal medya hesabı üzerinden terör örgütü PKK/KCK-PYD/ YPG propagandası yaptığı tespit edilen şüpheli şahıs jandarma ekiplerinin operasyonuyla yakalandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı TEM Şube ve Siber Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri, terör örgütlerinin ve işbirlikçilerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışma yaptı. Yapılan istihbarı çalışmalar sonucunda S.S. isimli şüpheli şahsın sosyal medya hesabı üzerinden terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG propagandası yaptığı tespit edildi. Şüpheli şahıs, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesiyle Şehitkamil ilçesindeki ikametine yapılan operasyonla yakalandı. Şahsın ikamet adresinde yapılan aramalar sonucu tespit edilen dijital materyallere el konuldu.

Yakalanan şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA
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Gaziantep, Jandarma, Güvenlik, Terör, Operasyon, 3.Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Gaziantep'te PKK/KCK-PYD/YPG propagandası yapan şüpheli yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Gaziantep'te PKK/KCK-PYD/YPG propagandası yapan şüpheli yakalandı - Son Dakika
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