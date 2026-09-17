Gaziantep'te suç örgütü operasyonunda 28 şüpheli tutuklama talebiyle adliyeye sevk edildi - Son Dakika
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Gaziantep'te suç örgütü operasyonunda 28 şüpheli tutuklama talebiyle adliyeye sevk edildi

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Gaziantep\'te suç örgütü operasyonunda 28 şüpheli tutuklama talebiyle adliyeye sevk edildi
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Gaziantep'te 'Sokaklar Güvende' operasyonları çerçevesinde organize suç örgütü ve kara para aklama suçuna yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 28 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, emniyetteki işlemler ve sağlık kontrollerinin ardından tutuklama talebiyle mahkemeye gönderilirken sevk sırasında yoğun güvenlik önlemi alındı.

Gaziantep'te 'Sokaklar Güvende' operasyonları çerçevesinde organize suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 28 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 'Sokaklar Güvende' operasyonları çerçevesinde organize suç örgütüne ve kara para aklama suçuna yönelik operasyon yapıldı. Suç işlemek amacıyla silahlı örgüt kurmak, yönetmek, örgüte üye olmak, suçtan kaynaklanan mal varlığını aklama, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, ikamet, iş yeri ve araç kurşunlama, tefecilik, fuhşa zorlama, teşvik ve aracılık etme, kasten yaralama, genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması, tehdit ve hakaret gibi suçlara yönelik olarak çok sayıda adrese Özel Hareket destekli eş zamanlı baskın yapıldı. Operasyonda 28 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda suç unsuru malzeme ile dijital materyale el konuldu. Gözaltına alınan 28 şüpheli, emniyetteki yasal işlemler ve sağlık kontrollerinin ardından tutuklama talebiyle adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin adliyeye sevki sırasında yoğun güvenlik önlemleri alındı.

Kaynak: İHA
GaziantepGüvenlik3. SayfaSuçSon Dakika

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SON DAKİKA: Gaziantep'te suç örgütü operasyonunda 28 şüpheli tutuklama talebiyle adliyeye sevk edildi - Son Dakika
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