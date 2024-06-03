Gaziantep\'te Uyuşturucu ve Kaçakçılık Operasyonlarında 823 Şüpheli Gözaltına Alındı

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Gaziantep'te jandarma ekiplerince uyuşturucu ve kaçakçılık olaylarına yönelik son 2 ayda yapılan operasyonlarda 823 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 22'si sevk edildiği adli makamlarca tutuklanırken çok sayıda suç unsuru ele geçirildi.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Nisan ve Mayıs ayı içerisinde kaçakçılık olayları ve uyuşturucuyla mücadeleye yönelik çok sayıda operasyon düzenledi. Operasyonlar neticesinde toplam 823 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerden 22'si sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Aramalarda çok sayıda suç unsuru ele geçirildi

Düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında, suçtan elde edilen 153 bin TL, 3 kilo 715 gr esrar, 3 kilo 568 gram kök kenevir bitkisi, bin 423 adet uyuşturucu hap, 267 gram metamfetamin, 250 gram skunk, 10 gram eroin ve 92 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Kaçakçılık operasyonlarında ise 24 bin 400 kilogram sahte deterjan, 8 bin 200 litre sahte şampuan, 4 bin 450 adet sahte markalı ayakkabı, 82 bin 860 adet sahte ambalaj, 84 bin 840 paket kaçak sigara, 830 kilogram kaçak tütün, 143 kilogram kaçak çay, 54 adet elektronik sigara, 2 bin adet makaron, 11 bin 100 litre kaçak motorin, 795 adet gümrük kaçağı akıllı cep telefonu, bin 660 adet cep telefonu aksesuarı, 52 adet gümrük kaçağı akıllı saat, 11 adet sim kartı, 30 adet ruhsatsız tabanca, 4 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 adet kalaşnikof piyade tüfeği,793 adet silah mühimmatı ve 34 adet şarjör ele geçirilirdi. - GAZİANTEP