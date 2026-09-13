Gaziantep'te yatılı Kur'an Kursu'nda 26 öğrenci zehirlendi: Şüphe tavuk dönerde - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Gaziantep'te yatılı Kur'an Kursu'nda 26 öğrenci zehirlendi: Şüphe tavuk dönerde

Gaziantep\'te yatılı Kur\'an Kursu\'nda 26 öğrenci zehirlendi: Şüphe tavuk dönerde
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaziantep'in Nizip ilçesinde, yatılı Kur'an Kursu'nda yedikleri tavuk dönerden zehirlendikleri öne sürülen 26 öğrenci hastaneye kaldırıldı. Öğrencilerin sağlık durumunun iyi olduğu bildirilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Gaziantep'in Nizip ilçesinde, yedikleri tavuk dönerden zehirlendikleri öne sürülen yatılı Kur'an Kursu'ndaki 26 öğrenci hastaneye kaldırıldı.

DIŞARIDAN GETİRİLEN TAVUK DÖNER İDDİASI

Olay, Nizip ilçesi Çanakçı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, yatılı Kur'an Kursu'nda bir hayırsever tarafından dışarıdan getirilen tavuk döneri yediği öne sürülen 26 öğrenci rahatsızlandı.

26 ÖĞRENCİ HASTANEYE KALDIRILDI

Zehirlenme belirtisi gösteren öğrenciler için 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunuldu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Rahatsızlanan 26 öğrenci, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Nizip Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan öğrencilerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

Gaziantep, 3. Sayfa, Nizip, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Gaziantep'te yatılı Kur'an Kursu'nda 26 öğrenci zehirlendi: Şüphe tavuk dönerde - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • yilmaz yilmaz yilmaz yilmaz:
    Zaten kendileri zehirli mantar 13 2 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Taksinin bagajından çıkan silahların piyasa değeri dudak uçuklattı Taksinin bagajından çıkan silahların piyasa değeri dudak uçuklattı
Türkiye’nin en ateşli derbilerinden biri Maç sonunda sahanın ortasına bayrak dikmeye kalktılar Türkiye'nin en ateşli derbilerinden biri! Maç sonunda sahanın ortasına bayrak dikmeye kalktılar
Kızılcık Şerbeti’nin Aylin’i Hamide Akkuş nişanlandı: Tepsiye para yağdı Kızılcık Şerbeti'nin Aylin'i Hamide Akkuş nişanlandı: Tepsiye para yağdı
Transfere yaklaşık 400 milyon Euro harcadılar, 4 maçta gol dahi atamadılar Transfere yaklaşık 400 milyon Euro harcadılar, 4 maçta gol dahi atamadılar
Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında, Kurtlar Vadisi’nin senaristleri ifade verecek Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında, Kurtlar Vadisi'nin senaristleri ifade verecek
Konya Meram’da orman yangınına 20 araç ve 1 helikopterle müdahale ediliyor Konya Meram'da orman yangınına 20 araç ve 1 helikopterle müdahale ediliyor

23:16
Okan Buruk’tan maç sonunda olay sözler: Onun hayatını bitiririm
Okan Buruk'tan maç sonunda olay sözler: Onun hayatını bitiririm
22:56
Galatasaray’da 2008’den sonra bir ilk
Galatasaray'da 2008'den sonra bir ilk
22:01
Kuzey Marmara Otoyolu’nda bariyerlere çarpan yolcu otobüsünün yanma anı kamerada
Kuzey Marmara Otoyolu’nda bariyerlere çarpan yolcu otobüsünün yanma anı kamerada
21:53
Gemisini kurtaran kaptan Galatasaray, Abdülkerim Bardakcı’nın füzesiyle kazandı
Gemisini kurtaran kaptan! Galatasaray, Abdülkerim Bardakcı'nın füzesiyle kazandı
21:41
Suriye’de akaryakıt zamlarına karşı protestolar düzenleniyor
Suriye'de akaryakıt zamlarına karşı protestolar düzenleniyor
21:08
Polise küfreden fenomen Semih Varol özür diledi
Polise küfreden fenomen Semih Varol özür diledi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.09.2026 23:34:18. #.0.3#
SON DAKİKA: Gaziantep'te yatılı Kur'an Kursu'nda 26 öğrenci zehirlendi: Şüphe tavuk dönerde - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement