Gaziosmanpaşa'da Motosiklet Kazası

İstanbul Gaziosmanpaşa'da, kontrolden çıkan motosiklet yemek yiyenlerin arasına daldı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, akşam saatlerinde Gaziosmanpaşa 500 Evler Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün kontrolünden çıkan motosiklet, o sırada dışarıda yemek yiyenleri arasına daldı. Kazada yaralanan olmazken kaza ise iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. - İSTANBUL