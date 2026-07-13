Gazipaşa Şenliği'nde Yaralanan Kadın Hastaneye Kaldırıldı

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde düzenlenen ve yaklaşık 5 bin kişinin katıldığı Yunt Yaylası Şenliği'nde düşüp yaralanan kadın, jandarma ekiplerince devriye aracıyla Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Olay, Gazipaşa ilçesinde bu yıl ikincisi düzenlenen Yunt Yaylası Şenliği sırasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yaklaşık 5 bin kişinin katıldığı kent merkezine 60 kilometre uzaklıktaki şenlik alanında Nehir U. isimli kadın düşerek yaralandı. Ayağının yerinden çıktığı öğrenilen kadına ihbar üzerine bölgede görev yapan jandarma ekipleri olay yerine gelerek ilk müdahaleyi yaptı. Jandarma ekipleri Nehir U.'yu devriye aracına alarak Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne ulaştırdı.

Genç kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - ANTALYA