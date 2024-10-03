Gazze'de Can Kaybı 41 Bin 788'e Ulaştı - Son Dakika
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Gazze'de Can Kaybı 41 Bin 788'e Ulaştı

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda ölü sayısı 41,788'e yükseldi, insani durum kritik.

03.10.2024 13:44
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İsrail'in yoğun saldırılar düzenlediği Gazze Şeridi'nde hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 41 bin 788'e yükseldi.

İsrail, Gazze Şeridi'nde 363 gündür soykırımı sürdürüyor. Uluslararası toplum hava saldırıları ve baskınlarla sivilleri hedef alan İsrail güçlerinin eylemlerine sessiz kalırken, bölgedeki insani durum kritik seviyelerde seyrediyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in son 24 saatte düzenlediği 8 saldırıda 99 sivilin hayatını kaybettiği, 169 sivilin ise yaralandığı aktarıldı.

Filistinlilere yönelik 7 Ekim'den bu yana devam eden saldırıların bilançosunun da yer aldığı açıklamada, toplam can kaybının 41 bin 788'e, yaralı sayısının da 96 bin 794'e yükseldiği aktarıldı.

"Hamas'ın üst düzey yetkilisi Mushtaha 3 ay önce öldürüldü"

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) tarafından yapılan açıklamada, Hamas lideri Yahya Sinwar'ın sağ kolu ve en yakın arkadaşlarından biri olan üst düzey yetkili Rawhi Mushtaha'nın 3 ay önce İsrail saldırısında öldürüldüğü iddia edildi.

İsrail iç istihbarat servisi Shin Bet'e göre ise Mushtaha, Gazze Şeridi'nde düzenlenen bir saldırıda Hamas'ın siyasi bürosunda güvenlikten sorumlu Sameh al Siraj ve Hamas'ın Genel Güvenlik Başkanı Sami Odeh ile birlikte hedef alındı. IDF, 3 kişinin saldırıda öldürüldüğünü doğruladı.

Hamas tarafından ise İsrail'in iddialarına ilişkin açıklama gelmedi. - GAZZE

Kaynak: İHA

İnsan Hakları, Orta Doğu, Diplomasi, Filistin, Politika, Güvenlik, 3-sayfa, İsrail, Dünya, gazze, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Gazze'de Can Kaybı 41 Bin 788'e Ulaştı - Son Dakika

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