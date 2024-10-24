Gazze'de Can Kaybı 42,8 Bini Aştı

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İsrail'in Gazze Şeridi'ne gerçekleştirdiği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 42 bin 847'ye, yaralı sayısı ise 100 bin 544'e yükseldi.

İsrail, 384 gündür Gazze Şeridi'ndeki katliamlarını sürdürüyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail ordusunun son 24 saatte düzenlediği 4 saldırıda 55 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 132 Filistinlinin de yaralandığı bildirildi. İsrail'in saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana toplam can kaybının 42 bin 847'ye, yaralı sayısının ise 100 bin 544'e yükseldiği aktarıldı. - GAZZE