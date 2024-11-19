Gazze'de Can Kaybı 44 Bin'e Ulaştı - Son Dakika
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Gazze'de Can Kaybı 44 Bin'e Ulaştı

Gazze\'de Can Kaybı 44 Bin\'e Ulaştı

İsrail'in saldırılarında son 24 saatte 50 Filistinli hayatını kaybetti, toplam can kaybı 43,972.

19.11.2024 14:17
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İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında son 24 saatte 50 Filistinlinin hayatını kaybetmesi sonucu toplam can kaybı 43 bin 972'ye yükseldi.

İsrail'in Gazze Şeridi'nde düzenlediği saldırılar 410 gündür devam ediyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail güçlerinin son 24 saatte düzenlediği 3 saldırıda 50 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 110 Filistinlinin ise yaralandığı belirtildi. Gazze Şeridi'nde 7 Ekim 2023 tarihinde başlayan saldırılarda toplam can kaybının 43 bin 972'ye, yaralı sayısının ise 104 bin 8'e yükseldiği bildirildi. - GAZZE

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Gazze'de Can Kaybı 44 Bin'e Ulaştı - Son Dakika

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