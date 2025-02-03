Gazze'de Can Kaybı 47 Bin 518'e Ulaştı - Son Dakika
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Gazze'de Can Kaybı 47 Bin 518'e Ulaştı

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında ölü sayısı 47 bin 518, yaralı sayısı ise 111 bin 612'ye yükseldi.

03.02.2025 15:45
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Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze Şeridi'nde son 24 saatteki saldırıda 1 kişinin, daha önce yaralanan 1 kişinin hayatını kaybetmesi ve yıkılan binaların enkazından 18 kişinin cansız bedene ulaşılmasıyla bölgedeki toplam can kaybının 47 bin 518'e yükseldiğini açıkladı.

Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İsrail'in son 24 saat içindeki saldırılarında 1 kişinin hayatını kaybettiği kaydedilirken, daha önce yaralanan 1 kişinin yaşamını yitirdiği, yıkılan binaların enkazından ise 18 sivilin daha cansız bedeninin çıkarıldığı ifade edildi. Ayrıca 20 kişinin de yaralandığı belirtildi. Son verilerle İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarını başlattığı 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana toplam can kaybının 47 bin 518'e, yaralı sayısının ise 111 bin 612'ye yükseldiği kaydedildi.

Öte yandan Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi'nce yapılan açıklamada ise, İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 14 bin 222'si enkaz altında kaybolanlar olmak üzere 61 bin 709 Filistinlinin hayatını kaybettiği belirtildi. - GAZZE

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Gazze'de Can Kaybı 47 Bin 518'e Ulaştı - Son Dakika

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