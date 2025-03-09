Gazze'de Can Kaybı 48 Bin 458'e Yükseldi - Son Dakika
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Gazze'de Can Kaybı 48 Bin 458'e Yükseldi

İsrail'in saldırılarında son 24 saatte 5 sivilin ölmesiyle can kaybı artış gösterdi.

09.03.2025 14:44
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Gazze Şeridi'nde can kaybı, 24 saat içinde düzenlenen İsrail saldırılarında 5 sivilin hayatını kaybetmesiyle 48 bin 458'e yükseldi.

İsrail, Gazze Şeridi'nde Hamas ile yapılan ateşkesin 1. Aşamasının sona ermesiyle saldırılarına devam ediyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in son 24 saat içindeki saldırılarında 5 sivilin hayatını kaybettiği, 37 sivilin de yaralandığı belirtildi.

İsrail'in 7 Ekim 2023'te başlattığı saldırıların bilançosunun da yer aldığı açıklamada, toplam can kaybının 48 bin 458'e, yaralı sayısının da 111 bin 897'ye yükseldiği aktarıldı. - GAZZE

Kaynak: İHA

Sağlık Bakanlığı, Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Politika, Filistin, Güvenlik, 3-sayfa, İsrail, Dünya, gazze, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Gazze'de Can Kaybı 48 Bin 458'e Yükseldi - Son Dakika

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