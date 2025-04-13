Gazze'de Can Kaybı 50 Bini Geçti

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana yoğun saldırılar düzenlediği Gazze Şeridi'nde hayatını kaybedenlerin sayısı 50 bin 944'e yükseldi.

İsrail, Gazze Şeridi'nde savaş uçaklarıyla sivilleri hedef alıyor. Bölgede 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana soykırım gerçekleştiren İsrail ordusu gece gündüz demeden bomba yağdırıyor. Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in son 24 saatte düzenlediği saldırılarda 11 kişinin hayatını kaybettiğini, 111 sivilin de yaralandığını belirtti.

Bölgede 7 Ekim 2023'ten bu yana devam eden İsrail saldırılarının bilançosunun da yer aldığı açıklamada, can kaybının 50 bin 944'e, yaralı sayısının da 116 bin 156'ya yükseldiği kaydedildi. - GAZZE