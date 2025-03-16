Gazze'de Toplu İftar Organizasyonu - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Gazze'de Toplu İftar Organizasyonu

Nuseyrat Mülteci Kampı'nda Filistinliler, İsrail saldırıları arasında toplu iftar düzenledi.

16.03.2025 00:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gazze Şeridi merkezinde İsrail saldırılarında ağır bombardımana maruz kalan Nuseyrat Mülteci Kampı'nda Filistinliler, oruçlarını toplu iftar organizasyonunda açtı.

İsrail'in bombardımanına ara verdiği Gazze Şeridi'nde Filistinliler, Nuseyrat Mülteci Kampı'nda toplu iftar organizasyonunda oruçlarını açtı. İsrail saldırılarında ağır bombardımana maruz kalan kamptaki uzun iftar sofrasında Filistinliler ilahiler ve dualar eşliğinde yemeklerini yedi.

Nuseyrat Mülteci Kampının önde gelen isimlerinden Dr. Halil Jaradat yaptığı açıklamada, "Bu etkinlik onlarca Filistinli aileye maddi ve manevi destek sağlama çerçevesinde gerçekleştiriliyor. Filistinlilere birlik çağrısında bulunuyor ve dünya halklarını, Filistin halkının maruz kaldığı ve her şeyi yok eden imha savaşını durdurmak için birleşmeye çağırıyoruz. Uluslararası toplumu ve insani yardım alanında çalışan tüm kurumları Filistin halkına destek olmaya çağırıyoruz" dedi. Jaradat, etkinliğin, aylardır şiddetli İsrail saldırılarına maruz kalan yüzlerce Filistinlinin kalplerine neşe getirmeyi amaçladığını söyledi. - GAZZE

Kaynak: İHA

Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Orta Doğu, Filistin, 3-sayfa, İsrail, Dünya, gazze, Yaşam, İftar, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Gazze'de Toplu İftar Organizasyonu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fatih Tekke hasreti bitirdi Trabzonspor, RAMS Başakşehir’i 3-0 mağlup etti Fatih Tekke hasreti bitirdi! Trabzonspor, RAMS Başakşehir'i 3-0 mağlup etti
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik pazarlık iddiasına son noktayı koydu AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik pazarlık iddiasına son noktayı koydu
Jose Mourinho, berber oldu Jose Mourinho, berber oldu
Trump ilk savaşını açtı: Yemen’de Husilere karşı askeri harekat emri verdim Trump ilk savaşını açtı: Yemen'de Husilere karşı askeri harekat emri verdim
VAR uyardı Beşiktaş maçında kırmızı kart çıktı VAR uyardı! Beşiktaş maçında kırmızı kart çıktı
İki Okul Müdürü Arasında Okul Önünde Kavga İki Okul Müdürü Arasında Okul Önünde Kavga
Suriye’nin Lazkiye İlinde Meydana Gelen Patlamada 4 Kişi Hayatını Kaybetti Suriye'nin Lazkiye İlinde Meydana Gelen Patlamada 4 Kişi Hayatını Kaybetti
Eşi benzeri görülmemiş olay Vedat Muriqi, bir maçta yaşanabilecek her şeyi yaşadı Eşi benzeri görülmemiş olay! Vedat Muriqi, bir maçta yaşanabilecek her şeyi yaşadı
İngiltere Başbakanı Starmer’den Rusya açıklaması: Operasyonel aşamaya geçiyoruz İngiltere Başbakanı Starmer'den Rusya açıklaması: Operasyonel aşamaya geçiyoruz
Trump, Elon Musk’ın oğlunu gösterirken “X“ hareketi yaptı Trump, Elon Musk'ın oğlunu gösterirken "X" hareketi yaptı
Yerli mi, yabancı mı TFF, Beşiktaş-Galatasaray derbisinin hakemi için kararını verdi Yerli mi, yabancı mı? TFF, Beşiktaş-Galatasaray derbisinin hakemi için kararını verdi
Premier Lig’de bir ilk Erling Haaaland, 11 dakikada tarihe geçti Premier Lig'de bir ilk! Erling Haaaland, 11 dakikada tarihe geçti
Gazeteci İsmail Saymaz’a yurt dışına çıkış yasağı konuldu Gazeteci İsmail Saymaz'a yurt dışına çıkış yasağı konuldu
Adana’da bahşiş alamayan ramazan davulcusu davulunu parçaladı Adana'da bahşiş alamayan ramazan davulcusu davulunu parçaladı
Bütün goller 8 dakikada atıldı Kasımpaşa, Alanyaspor’u 2-1 mağlup etti Bütün goller 8 dakikada atıldı! Kasımpaşa, Alanyaspor'u 2-1 mağlup etti

23:32 ABD’nin Yemen’e saldırısından ilk görüntüler ABD'nin Yemen'e saldırısından ilk görüntüler
21:57 İşte Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu’nun çocuklarına koyduğu isim İşte Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu'nun çocuklarına koyduğu isim
21:52 Trump ilk savaşını açtı: Yemen’de Husilere karşı askeri harekat emri verdim Trump ilk savaşını açtı: Yemen'de Husilere karşı askeri harekat emri verdim
20:40 İngiltere Başbakanı Starmer’den Rusya açıklaması: Operasyonel aşamaya geçiyoruz İngiltere Başbakanı Starmer'den Rusya açıklaması: Operasyonel aşamaya geçiyoruz
17:22 İstanbul’da bugüne dikkat 110 yılın sıcaklık rekoru kırılacak İstanbul'da bugüne dikkat! 110 yılın sıcaklık rekoru kırılacak
09:26 Bakan Hakan Fidan’ı önce duraksatan sonra kahkaha attıran soru Bakan Hakan Fidan'ı önce duraksatan sonra kahkaha attıran soru
09:13 Sigara vergileri değişti Gözler, olası fiyat artışına çevrildi Sigara vergileri değişti! Gözler, olası fiyat artışına çevrildi
09:12 Gidecek mi kalacak mı Osimhen’den Barcelona ve transfer yanıtı Gidecek mi kalacak mı? Osimhen'den Barcelona ve transfer yanıtı
09:00 Olağanüstü deneme Oruçlu haliyle yüzlerce tonluk treni çekti Olağanüstü deneme! Oruçlu haliyle yüzlerce tonluk treni çekti
08:51 Son zamanların gözdesiydi Altının o çeşidinin satışı yasaklandı Son zamanların gözdesiydi! Altının o çeşidinin satışı yasaklandı
08:46 Türkiye genelinde bazı taşınmazlar acele kamulaştırılacak Türkiye genelinde bazı taşınmazlar acele kamulaştırılacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.03.2025 01:00:23. #7.12#
SON DAKİKA: Gazze'de Toplu İftar Organizasyonu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.