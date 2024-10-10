Gazze'deki Can Kaybı 42 Bin 65'e Ulaştı

3.Sayfa

İsrail'in Gazze Şeridi'nde gerçekleştirdiği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 42 bin 65'e, yaralananların sayısı ise 97 bin 886'ya yükseldi.

İsrail, Gazze'ye yönelik saldırılarına 369 gündür devam ediyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail ordusunun son 24 saatte düzenlediği 5 saldırıda 55 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 166 Filistinlinin yaralandığı bildirildi. Gazze Şeridi'nde 7 Ekim 2023'ten bu yana gerçekleştirilen saldırılarda toplam can kaybının 42 bin 65'e, yaralı sayısının 97 bin 886'ya yükseldiği aktarıldı. - GAZZE