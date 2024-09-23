Gazze'deki Ölü Sayısı 41 Bini Aştı - Son Dakika
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Gazze'deki Ölü Sayısı 41 Bini Aştı

İsrail saldırılarında 41.455 Filistinli hayatını kaybetti, 95.878 yaralı var.

23.09.2024 15:10
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İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 41 bin 455'e, yaralıların sayısı ise 95 bin 878'e yükseldi.

İsrail, Gazze Şeridi'ndeki katliamlarına 353 gündür devam ediyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'ne son 24 saatte düzenlenen 3 saldırıda 24 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 60 Filistinlinin ise yaralandığı belirtildi. İsrail'in 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısının toplam 41 bin 455'e, yaralıların sayısının 95 bin 878'e yükseldiği kaydedildi. - GAZZE

Kaynak: İHA

Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Orta Doğu, Politika, Filistin, Güvenlik, 3-sayfa, İsrail, Dünya, gazze, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Gazze'deki Ölü Sayısı 41 Bini Aştı - Son Dakika

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