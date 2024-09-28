Gazze'deki Saldırılarda Can Kaybı 41 Bin 586

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İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 41 bin 586'ya, yaralıların sayısı ise 96 bin 210'a yükseldi.

İsrail, Gazze Şeridi'ndeki katliamlarına 358 gündür devam ediyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'ne son 48 saatte düzenlenen 4 saldırıda 52 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 118 Filistinlinin de yaralandığı belirtildi. İsrail'in 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısının toplam 41 bin 586'ya, yaralıların sayısının 96 bin 210'a yükseldiği kaydedildi. - GAZZE