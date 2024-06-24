Gazze Şeridi'nde Hava Yardımı Kazası - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Gazze Şeridi'nde Hava Yardımı Kazası

Gazze Şeridi'ne yapılan hava yardımlarından biri yerinden edilmiş Filistinlilerin kaldığı çadırın üzerine düştü. Kazada çadırın boş mu dolu mu olduğu bilinmezken, çevredeki insanlar hızla yardıma koştu. Filistinliler, bu tür kazaların yaşanmaması için yardımların hava yoluyla yapılmaması çağrısında bulunuyor.

24.06.2024 17:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gazze Şeridi'ne havadan yapılan yardımlardan biri yerinden edilmiş Filistinlilerin kaldığı çadırın üzerine düştü.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 262 gündür devam ediyor. Abluka nedeniyle bölgeye yapılan hava yardımları sonucu bir facia daha yaşandı. Gazze Şeridine yapılan hava yardımı sırasında yardımlardan biri yerinden edilmiş Filistinlilerin kaldığı çadırın üzerine düştü. Kaza sırasında çadırın boş mu dolu mu olduğu bilinmezken, etraftakiler yardım için hızla çadıra koştu.

Filistinliler, söz konusu kazalar nedeniyle yardımların hava yolu ile yapılmaması çağrısında bulunurken, bugüne kadar yapılan hava yardımları sırasında meydana gelen kazalarda 20 Filistinli hayatını kaybetti. - GAZZE

Kaynak: İHA

Gazze, 3.Sayfa, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Gazze Şeridi'nde Hava Yardımı Kazası - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


17:30 Bakanlık duyurdu Bedelli askerlik ücretlerine zam geliyor Bakanlık duyurdu! Bedelli askerlik ücretlerine zam geliyor
17:21 Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu kameralar karşısında halefini açıkladı Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu kameralar karşısında halefini açıkladı
17:03 Bakan Şimşek’le görüşen CHP’li Karatepe: Asgari ücretin artırılacağı yönünde izlenim göremedim Bakan Şimşek'le görüşen CHP'li Karatepe: Asgari ücretin artırılacağı yönünde izlenim göremedim
16:48 Oğlu, PKK’lılarla birlikte insan kaçakçılığından tutuklandı MHP’li Adıgüzel istifa etti Oğlu, PKK'lılarla birlikte insan kaçakçılığından tutuklandı! MHP'li Adıgüzel istifa etti
15:20 Ordu’da muhtar, eşiyle ilişki yaşadığını iddia ettiği azasını öldürdü Ordu'da muhtar, eşiyle ilişki yaşadığını iddia ettiği azasını öldürdü
17:39 Yürekler ağza gelmişti Baygınlık geçiren Barnabas Varga’nın sağlık durumu hakkında açıklama var Yürekler ağza gelmişti! Baygınlık geçiren Barnabas Varga'nın sağlık durumu hakkında açıklama var
17:31 AK Parti Sözcüsü Çelik’ten CHP-Şimşek görüşmesine ilişkin açıklama AK Parti Sözcüsü Çelik'ten CHP-Şimşek görüşmesine ilişkin açıklama
17:04 “Kuduz köpekler Ankara’ya taşındı“ iddiası sonrası tutuklanan Buket Özgünlü hakkında karar çıktı "Kuduz köpekler Ankara'ya taşındı" iddiası sonrası tutuklanan Buket Özgünlü hakkında karar çıktı
16:00 TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi’den Arda Güler-Montella arasındaki olaylara ilişkin ilk sözler TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'den Arda Güler-Montella arasındaki olaylara ilişkin ilk sözler
15:51 3. Charles’ın kız kardeşi Prenses Anne, hastaneye kaldırıldı 3. Charles'ın kız kardeşi Prenses Anne, hastaneye kaldırıldı
15:48 Yılmaz Güney’in hayatı film oluyor İsmail Hacıoğlu başrolü oynayacak Yılmaz Güney'in hayatı film oluyor! İsmail Hacıoğlu başrolü oynayacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.06.2024 18:18:19. #1.13#
SON DAKİKA: Gazze Şeridi'nde Hava Yardımı Kazası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement