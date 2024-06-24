Gazze Şeridi'nde Hava Yardımı Kazası

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Gazze Şeridi'ne havadan yapılan yardımlardan biri yerinden edilmiş Filistinlilerin kaldığı çadırın üzerine düştü.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 262 gündür devam ediyor. Abluka nedeniyle bölgeye yapılan hava yardımları sonucu bir facia daha yaşandı. Gazze Şeridine yapılan hava yardımı sırasında yardımlardan biri yerinden edilmiş Filistinlilerin kaldığı çadırın üzerine düştü. Kaza sırasında çadırın boş mu dolu mu olduğu bilinmezken, etraftakiler yardım için hızla çadıra koştu.

Filistinliler, söz konusu kazalar nedeniyle yardımların hava yolu ile yapılmaması çağrısında bulunurken, bugüne kadar yapılan hava yardımları sırasında meydana gelen kazalarda 20 Filistinli hayatını kaybetti. - GAZZE