Gemlik'te Pasajda Yangın Çıktı - Son Dakika
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Gemlik'te Pasajda Yangın Çıktı

Gemlik\'te Pasajda Yangın Çıktı
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Bursa'nın Gemlik ilçesinde bir pasajın çatısında yangın çıktı, can kaybı yok, hasar var.

Bursa'nın Gemlik ilçesinde bir pasajın çatı katında yangın çıktı. Ekiplerin hızlı müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alınan yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, çatı katında hasar meydana geldi.

Yangın, Gemlik Çarşı Meydanı'nda bulunan pasajın çatı katında meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangını fark edenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin zamanında müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürülürken, alevlerin çevreye ve pasajın diğer bölümlerine sıçramasının önüne geçildi. Yangında herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmazken, pasajın çatı katında hasar oluştu.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Gemlik, Bursa, Olay, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Gemlik'te Pasajda Yangın Çıktı - Son Dakika

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