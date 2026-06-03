Bolu'da iş adamını arabaya bindirip milyonlarca lira istediler - Son Dakika
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Bolu'da iş adamını arabaya bindirip milyonlarca lira istediler

Bolu\'da iş adamını arabaya bindirip milyonlarca lira istediler
03.06.2026 23:41  Güncelleme: 23:46
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Bolu'nun Gerede ilçesinde belediye başkan adayı iş adamı Akif Allar, konuşma bahanesiyle aracına bindirilerek tehdit edildi ve şantaj yoluyla 10 milyon TL ile 2 milyon dolar talep edildi. Şüpheliler yakalanıp adli kontrolle serbest bırakıldı.

Bolu'nun Gerede ilçesinde, 31 Mart yerel seçimlerinde belediye başkan adayı olan iş adamı Akif Allar, konuşma bahanesiyle aracına bindirildiği 2 kişi tarafından tehdit edildi. Şahısların, şantaj yoluyla iş adamından 10 milyon TL ve 2 milyon dolar para talep ettiği öğrenildi.

Olay, dün Gerede ilçe merkezinde meydana geldi. İddiaya göre, 2015 yılında da emekli bir imamı rehin alarak zorla para sızdırmaya çalıştığı öğrenilen K.Ç. ile yanındaki arkadaşı K.G., iş yerinden çıkan BBP Gerede eski Belediye Başkan Adayı ve iş adamı Akif Allar'ın yanına geldi. Şüpheliler, konuşmak istediklerini söyleyerek Allar'ı kendi araçlarına bindirdi. Otomobille seyir halindeyken K.Ç. ve K.G., tehdit ve şantaja başvurarak Akif Allar'dan 10 milyon Türk Lirası ile 2 milyon Dolar fidye talep etti. Duruma tepki gösteren Allar ile şüpheliler arasında araç içerisinde arbede yaşandı. Şahısların elinden kurtulmak için parayı vereceğini söyleyerek ikiliyi oyalayan Allar, bir süre sonra araçtan indi. Şüpheliler ise geldikleri araçla hızla olay yerinden uzaklaştı.

Kıskıvrak yakalandılar ancak serbest kaldılar

Olayın ardından Gerede İlçe Emniyet Müdürlüğüne giden Akif Allar, kendisinden şantaj yoluyla zorla para isteyen şüpheliler hakkında suç duyurusunda bulundu. İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, K.Ç. ve K.G.'yi düzenledikleri operasyonla kısa sürede kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Gerede Adliyesi'ne sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - BOLU

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Politika, 3. Sayfa, Güvenlik, Ekonomi, Gerede, Bolu, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bolu'da iş adamını arabaya bindirip milyonlarca lira istediler - Son Dakika

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