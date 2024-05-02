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Geri manevra yaparken yayaya böyle çarptı

TOKAT - Tokat'ın Niksar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir otomobilin geri manevra yaparken yayaya çarpması güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Olay, ilçe merkezi Bengiler Mahallesi'nde gerçekleşti. Sürücü S.Y. yönetimindeki otomobil, geri manevra yaparken F.A. adlı yayaya çarptı. Güvenlik kamerası görüntülerinde çarpmanın etkisiyle yere düşen F.A.'nın elinde bulunan yağ şişesi ve ayakkabısının savrulduğu görüldü. Kaza sonrasında çevrede bulunan vatandaşlar, hızla kadına yardım etmek için koştu. Yaralanan F.A. ambulansla Niksar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi.