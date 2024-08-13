Germencik\'te arazi yangını çıktı

3.Sayfa

Germencik'in Moralı Mahallesi'nde gece saatlerinde arazi yangını çıktı. Rüzgarın etkisi ile kısa sürede çevreye yayılan yangını söndürmek için Aydın Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin yanı sıra bölge halkı müdahale etti. Söndürme çalışmaları devam ediyor.

Geçtiğimiz hafta Germencik'in Ortaklar Mahallesi Gümüşyeni köyü ile Söke'nin Argavlı Mahallesi sınırları arasında meydana gelen orman yangınınınardından bu defa Germencik Moralı Mahallesi yakınlarında yangın çıktı. Geçen hafta meydana gelen yangın alanın yakınında meydana gelen yangını söndürmek için itfaiye ekiplerinin aynı sıra vatandaşlar da seferber oldu. Bölgede bulunan incir ve zeytin ağaçlarının yandığı öğrenilirken yangını söndürme çalışmaları devam ediyor. Hava karanlık olduğu için yangına henüz havadan müdahale edilemediği öğrenildi. - AYDIN