Giresun'da karla mücadele aracı uçuruma yuvarlandı

Giresun'un Doğankent ilçesinde karla mücadele çalışması yürüten belediyeye ait iş makinesi, kontrolden çıkarak 100 metrelik uçuruma yuvarlandı.

Kaza, Doğankent ilçesine bağlı Süttaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bölgede etkili olan kar yağışı nedeniyle yol açma ve temizleme çalışması yapan Doğankent Belediyesi'ne ait M.S. idaresindeki iş makinesi, zorlu arazi şartlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. Kontrolden çıkan araç, yaklaşık 100 metre yükseklikteki uçuruma devrildi.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine hızla 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla ulaşılan yaralı operatör M.S.'ye ilk müdahale ambulansta yapıldı. Ardından Doğankent İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırılan sürücü tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - GİRESUN