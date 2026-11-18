Giresun'da kontrolden çıkan otomobilin yaklaşık 100 metrelik uçuruma yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Kaza, Giresun Merkez Teyyaredüzü Mahallesi'nde sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Emine Topşir (61) idaresindeki 28 AV 422 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak yaklaşık 100 metrelik uçuruma yuvarlandı.

Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araç içerisinde sıkışan iki kişi, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu bulundukları yerden çıkarıldı.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde, araçta bulunan Abdullah Topşir'in (57) olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada yaralanan sürücü Emine Topşir ise olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.