Giresun'da Sel Felaketi: İki Kişi Kayboldu - Son Dakika
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Giresun'da Sel Felaketi: İki Kişi Kayboldu

Giresun\'da Sel Felaketi: İki Kişi Kayboldu
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Keşap'ta sel sularına kapılan 2 kişi için arama-kurtarma çalışmaları üçüncü günde devam ediyor.

Giresun'un Keşap ilçesinde 13 Ağustos gecesi etkili olan sağanak yağışın ardından sel sularına kapılarak kaybolan 2 kişiyi bulmak için başlatılan arama-kurtarma çalışmaları üçüncü gününde devam ediyor.

Keşap ilçesinden Karabulduk beldesine seyir halinde olan ve içerisinde 3 kişinin bulunduğu otomobil, Karadere köyü mevkiinde Karabulduk Deresi'nin taşması sonucu sel sularına kapıldı. Araç sürücüsü Ahmet Yılmaz kendi imkanlarıyla kurtulurken, araçta bulunan öğretmen Mehmet Akkaya (45) ile yeğeni Muhammed Abdullah Hakkıoğlu (16) sel sularına kapılarak kayboldu.

Kayıp 2 kişiyi bulmak amacıyla başlatılan arama-kurtarma çalışmaları, aracın sel sularına kapıldığı bölgeden denize kadar uzanan yaklaşık 9 kilometrelik alanda 5 farklı sektörde yürütülüyor.

Giresun Valiliği tarafından yapılan açıklamada, bölgede sürdürülen çalışmalarla ilgili, "Keşap ilçesi Karadere köyü mevkiinde içerisinde üç kişinin bulunduğu bir aracın sel sularına kapılması sonucu kendi imkanlarıyla kurtulan bir vatandaşımız haricinde, kayıp olan iki vatandaşımızı arama çalışmaları 5 farklı sektörde devam etmektedir. Sürüklenen araç dere içerisinde yaklaşık 3. kilometrede bulunmuş olup, bölgedeki arama-kurtarma faaliyetleri dere güzergahında toplam 38 araç ve 169 uzman personel ile yürütülmektedir. Ayrıca su altı görüntüleme sistemiyle sahil kesiminde de arama-tarama çalışmaları yapılmaktadır" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İHA

Doğal Afet, Acil Durum, 3. Sayfa, Giresun, Keşap, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Giresun'da Sel Felaketi: İki Kişi Kayboldu - Son Dakika

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